Fonte do PSD confirmou à Lusa que, até às 15:00 de hoje, prazo limite definido em Conselho Nacional, apenas deu entrada uma candidatura a presidente da Comissão Política Nacional, a do atual líder e recandidato Luís Montenegro.

As eleições diretas — as 12.as da história do PSD – estão marcadas para 06 de setembro e nelas poderão votar perto de 42 mil militantes com as quotas em dia, de acordo com dados disponibilizados no site do PSD (num universo total de militantes ativos superior a 90 mil).

Ainda hoje, de acordo com o cronograma e regulamento aprovado em Conselho Nacional, deverá ser divulgada a moção de estratégia global com que Luís Montenegro se recandidata à liderança.

A última vez que o PSD teve um candidato único à liderança foi em 2016, nas sétimas eleições diretas, as últimas em que Pedro Passos Coelho — já na qualidade de ex-primeiro-ministro — foi reeleito presidente do partido com mais de 95% dos votos.

Desde então, o lugar de presidente do PSD foi sempre alvo de disputa entre dois ou mais candidatos.

Em 2018, Rui Rio venceu Pedro Santana Lopes e, em 2020, teve de ir a uma inédita segunda volta para derrotar Luís Montenegro, com Miguel Pinto Luz a ficar pela primeira volta.

Rio voltaria a vencer as diretas para a liderança do PSD em 2021 contra o então eurodeputado Paulo Rangel, com a mais curta vantagem de sempre em eleições internas no PSD: apenas 1.746 votos separaram os dois candidatos, ainda menos do que a distância entre Rio e Montenegro em 2020 (2.071).

Em 2022, Rui Rio não se recandidatou na sequência da derrota nas legislativas, e Luís Montenegro voltou a entrar na corrida para presidente do PSD, que disputou com o antigo vice-presidente social-democrata Jorge Moreira da Silva.

Nessas 11.as eleições diretas, votaram 26.984 dos potenciais 44.629 eleitores com quotas em dia e Montenegro venceu com mais de 72% dos votos.

Das onze eleições diretas já disputadas no PSD, apenas em quatro houve um candidato único a líder — as próximas serão as quintas -: a primeira que consagrou Marques Mendes por este método, em 2006, e as três reeleições de Pedro Passos Coelho.

Montenegro é presidente da Comissão Política Nacional do PSD desde 28 de maio de 2022 — depois consagrado em Congresso em julho do mesmo ano — e primeiro-ministro desde 02 de abril de 2024, na sequência da vitória da coligação AD (com CDS-PP e PPM) nas legislativas antecipadas de 10 de março.

SMA // JPS

Lusa/fim