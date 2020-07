De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Faro, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão em risco máximo ou muito elevado de incêndio.

Apenas cerca de 30 concelhos do país, do litoral, apresentam um risco moderado de fogo.

Portugal continental entrou hoje em situação de alerta por 48 horas devido às condições meteorológicas que apontam para "significativo agravamento do risco de incêndio rural", segundo decisão dos ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática.

A situação de alerta em todo o território continental vigora entre as 00:00 de hoje e as 23:59 de terça-feira e foi anunciada pelo Governo no domingo à tarde.