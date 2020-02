"Espero que haja aqui claramente um relançamento de uma visão para o país. Nós estamos numa nova conjuntura política, o congresso tem de refletir essa nova conjuntura e quais são as metas e ambições do PSD para o país. Não do partido em si, mas para o país", afirmou, em declarações aos jornalistas.

No último dia do 38º Congresso do PSD, em Viana do Castelo, e antes de exercer o seu direito de voto, o cabeça de lista ao Conselho Nacional disse que a lista de Rui Rio é uma lista de renovação geracional.

"O contributo dos novos elementos é muito importante, porque significa claramente uma renovação geracional - André Coelho Lima e no caso da Isaura [Morais], tendo em conta que estamos em altura de autárquicas, é alguém que conhece muito bem esse dossier e penso que essa terá sido a razão principal para a sua escolha", afirmou, acrescentando que "de facto o partido tem de se mobilizar para essa batalha".

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou no sábado que terá dois novos vice-presidentes, o deputado André Coelho Lima, que já era vogal da Comissão Política, e a deputada e ex-autarca de Rio Maior Isaura Morais.

Deixam o cargo de vice-presidentes Elina Fraga e o presidente da Comissão Política Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.