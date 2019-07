A OMS estima que existem 257 milhões de pessoas infetadas com hepatite B, dos quais 27 milhões (10,5%) sabiam do seu estado em 2016 e desses apenas 4,5 milhões (17%) receberam tratamento nesse ano. Mais de um milhão de pessoas desenvolveu, nesse ano, uma infeção crónica por hepatite B, uma das principais causas do cancro do fígado.

Em relação aos estimados 71 milhões com hepatite C a OMS calcula que 13,1 milhões (19%) sabiam da sua doença em 2017, mas que desses apenas dois milhões (15%) receberam tratamento. Também nesse ano 1,75 milhões de pessoas desenvolveram uma infeção crónica por hepatite C.

No Dia Mundial das Hepatites a OMS pede aos países para investirem na eliminação da doença e esse pedido foi bem recebido pelos estados-membros da OMS, com 124 dos 194 países a desenvolverem planos de luta, ainda que 40% deles sem orçamentos dedicados.

Existem cinco tipos de infeções por hepatites – A, B, C, D, e E — mas mais de 95% das mortes são causadas por infeções crónicas por hepatite B e C, enquanto as hepatites A e E raramente são fatais. A hepatite D é uma infeção adicional de pessoas com hepatite B.

Desde 2015 que se decidiu em Portugal tratar de forma universal e gratuita todos os doentes com hepatite C. Com data de 21 de junho passado o Instituto da Farmácia e do Medicamento registava 24.649 tratamentos de hepatite C.

A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode desaparecer espontaneamente ou progredir para fibrose (cicatrizes), cirrose ou cancro do fígado. Os vírus da hepatite são a causa mais comum de hepatite no mundo, mas a doença pode também ser causada por substâncias como álcool ou certos medicamentos, e por doenças autoimunes.

Segundo a página do Serviço Nacional de Saúde na internet as hepatites A e E são geralmente causadas por ingestão de alimentos ou de água contaminados, enquanto as hepatites B, C e D derivam do contacto com fluidos corporais infetados. A transmissão mais comum dos últimos tipos é através do sangue (como transfusões). A hepatite B também se transmite por contacto sexual.

Ainda que muitas vezes sem sintomas a hepatite pode manifestar-se através de icterícia, urina escura, extremo cansaço, náuseas e vómitos e dor abdominal.