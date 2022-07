Após uma reunião do ministro da Administração com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para reavaliação das medidas adotadas no âmbito da Declaração de Situação de Alerta, face à previsão do “agravamento das condições meteorológicas”, José Luis Carneiro anunciou que os ministros decidiram decretar o estado de contingência a partir de segunda-feira, entre os dias 11 e 15 de julho.

Este estado de alerta especial estará em vigor em todo o país.

Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna explicou ainda que será feito um reforço na contratação “até mais 100 equipas de bombeiros assim que haja essa disponibilidade das associações humanitárias”.