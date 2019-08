Não está claro se os mini-cérebros têm consciência — a equipa por trás do grande avanço suspeita que não, mas não tem a certeza disso —, o que abre uma nova dimensão ética para esta área de investigação.

Os chamados "organoides cerebrais" derivados de células-tronco adultas existem há cerca de uma década, mas nunca tinham desenvolvido redes neurais funcionais.

"Se me tivessem perguntado há cinco anos se eu achava que um organoide cerebral algum dia teria uma rede sofisticada capaz de gerar uma oscilação cerebral, eu diria que não", disse à AFP Alysson Muotri, biólogo da Universidade da Califórnia em San Diego.

Um artigo publicado por Muotri e colegas na revista Cell Press esta quinta-feira refere que parte do avanço foi resultado de uma melhoria do procedimento para o crescimento de células-tronco, incluindo a otimização da fórmula do meio de cultura.

A outra parte foi inicialmente surpreendente, mas também intuitiva quando os investigadores pensaram sobre isso: deve-se simplesmente dar tempo suficiente para os neurónios se desenvolverem, assim como o cérebro dos fetos se desenvolve no útero.