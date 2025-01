O registo, efetuado através da rede de boias do sistema Monizee, demonstrou que, entre sábado e terça-feira, “com a passagem da depressão Hermínia, observou-se um agravamento do estado do mar na costa noroeste de Portugal Continental, nomeadamente nas boias localizadas em Leixões e Nazaré”.

Segundo o Instituto Hidrográfico, os restantes valores máximos de altura de onda foram observados na boia oceânica de Leixões, com 15 metros de altura máxima e 9,5 metros de altura significativa, na noite de segunda-feira e, nessa mesma noite, com 16,2 metros de altura máxima e nove metros de altura significativa na boia costeira de Leixões, no distrito do Porto.

Já a boia oceânica da Nazaré registou 15,6 metros de altura máxima e 9,4 metros de altura significativa, na madrugada de terça-feira. A boia costeira desta vila no distrito de Leiria registou ainda 9,9 metros de altura significativa, na noite de segunda-feira.

Atualmente, o Instituto Hidrográfico mantém em operação, no quadro do sistema Monizee (https://www.hidrografico.pt/iprojeto/3), um conjunto de redes de monitorização do oceano costeiro ao largo de Portugal Continental.

Designadamente redes de monitorização ‘in situ’ (boias multiparamétricas, boias ondógrafo direcionais e estações maregráficas costeiras) - que medem diversos parâmetros oceanográficos e meteorológicos no local onde se situam os equipamentos de medida - e redes de monitorização remota (estações radar HF costeiras) - que medem os parâmetros oceanográficos (velocidade da corrente e agitação marítima) de interesse em áreas marítimas adjacentes.

As condições do mar podem ser acompanhadas na página https://geomar.hidrografico.pt ou na App Hidrografico+.