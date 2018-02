"Uma arma a menos". É essa a mensagem final de Scott Pappalardo, que decidiu destruir a arma semi-automática de que era dono. O gesto, sabe, não vai acabar com os incidentes com armas nos Estados Unidos. Mas, pelo menos, ninguém vai morrer diante do cano daquela arma. Nem de outras, já que, entretanto, outros lhe têm estado a seguir o exemplo e a destruir as respetivas armas.

Scott-Dani Pappalardo / Facebook