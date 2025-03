Os residentes próximos do parque nacional de Kasungu, o segundo maior do Malawi, dizem que estão a viver com medo depois de 263 elefantes terem sido ali colocados em Julho de 2022, provocando um aumento acentuado do conflito entre humanos e animais selvagens.

A população alega ter sido afetada por esta mudança e iniciaram uma ação legal contra o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (Ifaw), exigindo que a ONG construa vedações adequadas para proteger as 167 aldeias em redor do parque e compensar a população local pelos danos causados ​​pelos elefantes.

Mais de 50 crianças ficaram órfãs entre julho de 2022 e novembro de 2024 por causa dos elefantes, segundo as comunidades locais. Entre as 10 pessoas mortas estavam John Kayedzeka, de 31 anos, que foi espezinhado por uma manada enquanto trabalhava num campo em setembro de 2022, e Masiye Phiri, de 31 anos, que morreu depois de ter sido atacada por um elefante enquanto estava no jardim com o filho de dois anos um ano depois.

Um agricultor da Zâmbia disse que estava a passear pela quinta quando se deparou com dois elefantes e um vitelo, que atacaram. “Não consegui fugir a tempo. Pisaram-me e depois partiram ramos e cobriram-me com eles”, disse.

Duas mortes não envolveram diretamente os elefantes, mas foram atribuídas à mudança destes animais: uma pessoa foi morta por um hipopótamo deslocado pelos elefantes e outra por hienas que alegadamente perseguiam os mamíferos para fora do parque. Os habitantes locais dizem que os elefantes também estão a atacar rotineiramente as suas culturas, ameaçando os seus meios de subsistência.