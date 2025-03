Tal como acontece noutras religiões, os católicos vivem todos os anos um período de 40 dias de penitência que se traduz numa preparação para a Páscoa.

A quarta-feira de cinzas marca o início dessa época a que chamam Quaresma, e celebra-se numa missa com imposição das cinzas. Durante a missa o padre abençoa e impõe cinzas na testa dos fiéis, em forma de cruz, enquanto diz : “Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar” ou “Convertei-vos e crede no Evangelho”.

É por isso que ontem foi possível ver-se algumas pessoas ainda com vestígios de cinzas na testa. Embora não haja nenhuma limitação quanto a limpar-se a testa depois da imposição das cinzas, nem nenhuma obrigação de mantê-las durante o dia. Muitas pessoas escolhem deixá-las até que desapareçam naturalmente como um sinal público de fé. Mas, para aqueles que celebram o dia, o mais importante não é a presença física das cinzas, mas o significado por trás delas: o compromisso com a conversão e a preparação para a Páscoa.

As cinzas têm em pendor simbólico uma vez que são o resultado da queima dos ramos benzidos no Domingo de Ramos do ano anterior e simbolizam arrependimento, humildade e conversão.

Durante estes dias, tradicionalmente, os católicos mais conservadores fazem jejum e abstinência. Tendo esta privação significados diferentes e materializando-se de diferentes formas. No fundo, a Quaresma deve ser um período de penitência onde os católicos são convidados à oração, jejum e caridade o que acreditam ser uma forma de preparação espiritual para a Páscoa.