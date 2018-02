"Os confrontos continuam esta manhã, são as informações que recebemos", disse o porta-voz do Escritório de Ajuda Humanitária da ONU, Jens Laerke, a jornalistas em Genebra, confirmando relatórios de explosões.

O general russo Viktor Pankov dá conta de "bombardeamentos massivos”, impedindo a retirada de civis sírios de Ghouta Oriental.

"Os rebeldes estão neste momento a bombardear intensamente e nenhum dos civis conseguiu sair da área", disse à imprensa o oficial militar russo responsável pela monitorização do campo Al-Rafidain.

"O regime sírio lançou desde as 09:00 (hora de Ghouta Oriental) nove ataques no total, incluindo seis de artilharia, dois com explosivos e uma invasão aérea", disse à AFP Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com a agência EFE, três projéteis atingiram a população de Harasta, enquanto um caiu em Duma, a maior cidade de Ghouta Oriental, e outro numa área que separa ambos os locais.