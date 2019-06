O relatório anual "Tendências Globais" do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) observa que os níveis de deslocamento são hoje o dobro do que eram há 20 anos, confirmando uma tendência crescente no número de pessoas que precisam de proteção internacional.

Este é sétimo ano consecutivo em que o número de deslocados aumentou no mundo.

"As tendências globais, mais uma vez infelizmente, vão no que eu diria que é a direção errada", afirmou o responsável da agência da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, durante a apresentação do relatório em Genebra.

"Há novos conflitos, novas situações, que criam novos refugiados, somando-se aos antigos. Os casos antigos nunca são resolvidos", acrescentou.

O fenómeno está a crescer em tamanho e duração. Cerca de quatro quintos das "situações de deslocados” duraram mais de cinco anos. Após oito anos de guerra na Síria, por exemplo, o seu povo continua a constituir a maior população de pessoas deslocadas à força, cerca de 13 milhões.