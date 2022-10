“Com esta operação, a PSP fechou três pontos de venda, deteve um fornecedor desses pontos e retirou do ‘mercado’ 4.220 doses de estupefaciente, muitas das quais seriam vendidas a estudantes menores, e ainda duas armas de fogo”, destaca, em comunicado, a PSP.

Depois de presentes à autoridade judicial, três dos detidos ficaram em prisão preventiva, outros três ficaram sujeitos a apresentações periódicas no posto policial da área da residência e cinco ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Na nota, a PSP salienta ainda que a operação, que resultou de vários inquéritos em investigação, dividiu-se em três fases e teve vários alvos distintos.

Assim, segundo a PSP, a operação “Quinta Limpa” começou em 22 de setembro, na freguesia do Beato, onde foram detidos em flagrante delito três traficantes, quando vendiam heroína e cocaína a consumidores numa “banca”.

Nesta ação, a PSP apreendeu 73,5 doses individuais de heroína, 36,15 doses individuais de cocaína e 1.750 euros em dinheiro resultante da venda de droga, além de uma porta em alumínio “que tinha sido montada pelos traficantes, à revelia dos moradores, na entrada de um prédio para garantir a segurança dos mesmos na venda da droga e evitar intervenções policiais”.

Em 27 de setembro, a PSP isolou uma artéria da freguesia da Penha de França onde cumpriram quatro mandados de busca domiciliária a quatro suspeitos no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria há seis meses.

Nesta ação foram detidos quatro homens e uma mulher e apreendidos 136 gramas (equivalente a 272 doses individuais) de haxixe e 2.068 euros resultantes dessa venda.

“Nesta investigação foi identificado um jovem, menor de idade, que fazia a venda direta de estupefacientes a outros menores, na maioria estudantes de uma escola localizada a escassos metros do ponto de venda”, acrescenta a PSP.

No dia seguinte, em 28 de setembro, no âmbito de uma investigação que decorre há cerca de um ano, a PSP realizou mais três buscas numa artéria da zona da Picheleira, na freguesia do Beato, onde apreendeu “3.839,45 doses individuais de cocaína, um cofre onde estava guardada a droga, 1.030 euros em dinheiro e ainda uma espingarda de calibre 12 e 107 munições, sendo que tudo isto estava na posse de um dos alvos principais por ser o fornecedor de várias ‘bancas’ da zona”.

Uma quarta busca foi realizada na Amadora, onde os investigadores apreenderam um revólver .32 e sete munições, indica ainda a PSP na nota.