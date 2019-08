O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, “ordenou hoje a habilitação do porto de Algeciras para receber o navio ‘Open Arms'” devido à “situação de emergência a bordo” e à “inconcebível” atuação das autoridades italianas, anunciou o governo de Madrid num comunicado.

“A inconcebível resposta das autoridades italianas, e em concreto do ministro do Interior, Matteo Salvini, de fechar todos os seus portos, e as dificuldades expostas por outros países do Mediterrâneo Central, levaram Espanha a liderar mais uma vez a resposta a uma crise humanitária”, acrescenta.

O texto frisa que “os portos espanhóis não são nem os mais próximos nem os mais seguros para o ‘Open Arms’, como os próprios responsáveis do navio têm repetido, mas neste momento Espanha é o único país disposto a acolhê-lo no quadro de uma solução europeia”.

“A situação dos migrantes do ‘Open Arms’ causou, desde o primeiro momento, grande preocupação no executivo, cujo propósito foi encontrar a melhor solução comum que, após a receção do navio, prosseguirá com a repartição dos migrantes acordada por seis países membros, entre eles Espanha”, refere ainda o comunicado.