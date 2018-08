As autoridades espanholas pediram que a chegada deste barco humanitário fosse feita de forma discreta, sem dispositivos excecionais, sete semanas após acolherem o navio "Aquarius".

O navio atracou no cais de San Roque, na baía de Algeciras, extremo-sul de Espanha.

O barco "Open Arms", fretado por uma ONG espanhola, atracou no porto de Algeciras para desembarcar os 87 imigrantes resgatados há uma semana na costa líbia.

O novo governo espanhol do socialista Pedro Sánchez afirmou que, nos acolhimentos anteriores, como no caso do "Aquarius", foram oferecidas permissões especiais de estada temporária, o que não acontecerá nesta ocasião.

Já a França anunciou que acolherá 20 deles, como já fez recentemente com outros navios que chegaram a Valência ("Aquarius"), Malta ("Lifeline") e Pozzallo, na Sicília, "dentro do espírito de solidariedade europeia e levando em conta a situação da Espanha, que enfrenta uma importante chegada de imigrantes", afirmou Paris.

Madrid critica o governo anterior, dirigido pelo conservador Mariano Rajoy, por não ter preparado o país para o previsível aumento do fluxo migratório.

Enquanto isto, direita e extrema direita acusam o gabinete socialista de criar uma situação delicada, ao receber com tantas honras os navios de ONG de resgate.

O presidente conservador de Algeciras, José Ignacio Landaluce, também se mostra preocupado com a ideia de que a sua cidade, com 125.000 habitantes, se converta no "único porto de acolhimento" dos serviços de salvamento marítimo e das ONG.

Espanha superou Itália e Grécia, tornando-se, este ano, a porta de entrada na Europa de imigrantes. Mais de 24.000 — na sua maioria africanos — chegaram por mar ao país desde janeiro, relata a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Depois de uma longa travessia pelo Mediterrâneo central, a Proactiva Open Arms levou 75 homens adultos e 12 menores de idade para Algeciras.

A ONG afirma que muitos procedem de Darfur — cenário de uma guerra civil no Sudão — e sofreram repetidos abusos na Líbia.