Um ano depois, a equipa da SAMP desafia: “Vamos montar uma ópera”. “Dentro da prisão ensaiamos com eles, em italiano, decoram uma partitura inteira. E, fora, trabalhamos com as mães [familiares]. No final juntamo-nos, nesta semana muito intensamente, e apresentamos um espetáculo”, resumiu o responsável.

Estreado pela Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), em 2003, o projeto “Ópera na Prisão” funcionou durante três anos. Em 2014 regressou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, integrado no programa Partis, que visa a integração social através das práticas artísticas.

Entre as outras coisas, Mathieu, tal Tiago e os restantes reclusos que estarão em palco, teve de “conhecer instrumentos, familiarizar[-se] com os sons, trabalhar teatro, as falas”.

Mathieu, que hoje à tarde ensaiava com outros jovens reclusos no palco onde se estreou em 2016, é um dos quatro solistas de ‘rap’ do espetáculo. Para ele, as rimas com batida começaram fora da prisão. “Escrevia rap, mas guardava para mim”, contou à Lusa.

Nesta edição do “Ópera na Prisão”, os jovens reclusos partilham o palco com os músicos da Orquestra Gulbenkian, com cinco cantores profissionais, com funcionários da prisão, onde estão detidos, e com familiares e amigos.

A ópera anterior contou com a participação de “60 reclusos e 20 familiares” e, esta, com a de “40 reclusos e 70 familiares, mães, namoradas, vizinhos, presidentes de Câmara, empresários, que ao receberem estas pessoas não podem receber só como uma quota — ‘deixa-me cá empregar meia dúzia de reclusos e estou a cumprir a minha obrigação social'”.

“Se fizerem isso, estão a descurar um potencial extraordinário, estes jovens são altamente criativos, muito resilientes, têm uma capacidade de resistência ao sofrimento extraordinária, têm uma vida que lhes ensinou competências extraordinárias”, afirmou Paulo Lameiro.

O terceiro ano do projeto é para “aproveitar esta energia toda para estabelecer pontes com o exterior”.

Em relação ao impacto que a participação no projeto poderá ter no mundo exterior, Mathieu é cauteloso. “Se me vai ajudar lá fora ou não… veremos se aparece alguma coisa. Eu gostava, até pode ser na área do canto. Gostava que aparecesse alguma coisa para eu continuar”, disse.

Mas fazer parte do projeto já teve impacto em Mathieu, sobretudo “em termos de crescimento”. “Da minha cabeça. Penso mais nas coisas antes de fazer, sou mais organizado, mais responsável, para com as outras pessoas e comigo mesmo, ajudou-me imenso nesse ponto de vista”, partilhou.

Também Tiago “gostaria de trabalhar em qualquer área da ópera, qualquer área”. “Cada vez gosto mais”, disse, acrescentando não saber se o que aprendeu com o projeto poderá interferir na vida “lá fora”, embora gostasse que assim fosse.

Para quem assiste ao espetáculo fica um recado: “Isto é para nos mudar mais a nós do que a eles [os 19 jovens reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria]”, diz a dado momento, a partir da plateia, Diogo, ex-participante do “Ópera na Prisão”.

Frase corroborada por Paulo Lameiro. “Este projeto tem-nos ensinado que, se queremos ajudar verdadeiramente estes jovens, não é na sua transformação, ao contrário do que parece. Nós temos de mudar muito mais, porque aquilo que motivou o estarem presos motivaria qualquer um de nós a estarmos presos também”, disse.