Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) durante o lançamento da campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, em Lisboa, 17 de agosto de 2023. A campanha decorre até dia 23 e tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Lusa