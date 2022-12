Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que esta operação especial de prevenção criminal está a decorrer nas freguesias do Areeiro, Penha de França e Beato.

A operação, que decorre em articulação com a 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, envolve 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias, com a intervenção das valências de investigação criminal, ordem pública, armas e explosivos e da Unidade Especial de Polícia.

A PSP acrescenta que "oportunamente será divulgada informação sobre os resultados da operação".