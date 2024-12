"A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou, nos últimos dias, uma operação policial na região centro do país, da qual resultou a detenção, em flagrante delito, de dois cidadãos estrangeiros fortemente suspeitos de produzirem drogas de origem vegetal e posterior exportação, por via postal, para diferentes partes do mundo", é referido em comunicado enviado às redações.

Segundo a PJ, durante a operação "foi desmantelada uma estufa de consideráveis dimensões onde os detidos produziam os estupefacientes, nomeadamente canábis, cogumelos alucinogénios e catos peyote, bem como um laboratório utilizado no processamento das substâncias ilícitas produzidas, nomeadamente na sua secagem, desidratação, acondicionamento e embalamento".

"Foram apreendidos diversos tipos de produto, designadamente cerca de 40 kg de canábis (folhas e sumidades), 700 g de MDMA, 5 kg de cogumelos alucinogénios, catos peyote, centenas de micro selos de LSD e diversas outras substâncias que aguardam análise por parte do Laboratório de Polícia Científica da PJ", é enumerado.

"Além da droga, foram ainda apreendidas viaturas automóveis, dinheiro e diversos equipamentos e instrumentos utilizados na produção e processamento dos produtos estupefacientes", diz ainda a PJ.

As autoridades frisam ainda que "as investigações prosseguem". Os dois detidos continuam a ser interrogados na segunda-feira, "com vista à aplicação das medidas de coação".