De acordo com fonte do Tribunal, o juiz Ivo Rosa decidiu na quarta-feira à noite o adiamento das sessões.

O debate instrutório do processo Operação Marquês começou na sexta-feira.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – que globalmente o Ministério Público acusou de 188 crimes económico-financeiros.

Além do ex-primeiro-ministro José Sócrates são também arguidos acusados Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava da PT, Helder Bataglia, Joaquim Barroca (do Grupo Lena) e o primo do antigo primeiro-ministro José Paulo Pinto de Sousa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou na quarta-feira o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.