"No essencial está tudo esclarecido", declarou Paulo Sá e Cunha no final da inquirição de Sofia Fava no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que durou cerca de três horas e meia, incluindo o intervalo.

Questionado sobre se a questão da sinalização da compra de um monte alentejano por Sofia Fava com dinheiro emprestado pelo empresário Carlos Santos Silva, amigo de longa data do antigo primeiro-ministro José Sócrates, tinha dominado a sessão, Paulo Sá e Cunha contrapôs que o assunto do monte no Alentejo "está esclarecido há muito tempo", ou seja, desta a "fase anterior do processo (inquérito)".

Apesar de dizer que a arguida Sofia Fava prestou os esclarecimentos na linha do que tem sido a estratégia da defesa e o requerimento de abertura de instrução (RAI), o advogado vincou que há factos ocorridos há sete, oito e nove anos em que "não é possível" à sua constituinte recordar "tim-tim por tim-tim".

"Fizemos o que nos propúnhamos fazer (...) vamos continuar o trabalho" foram algumas das frases deixadas por Paulo Sá e Cunha aos jornalistas, adiantando que, embora seja impossível antever o que irá acontecer durante uma instrução "tão demorada", não tenciona à partida pedir que Sofia Fava volte a ser inquirida pelo juiz Ivo Rosa.

Paulo Sá e Cunha referiu que na terça-feira serão ouvidas testemunhas arroladas pela defesa, as quais ajudarão o tribunal a perceber a questão da compra do monte no Alentejo.

Na fase inicial do processo, Sofia Fava disse nada saber sobre os alegados estratagemas do ex-primeiro-ministro e do amigo deste, Carlos Santos Silva, para ocultar vantagens financeiras obtidas de forma ilegal.

Admitiu, porém, que o empresário Carlos Santos Silva lhe emprestou 150 mil euros par sinalizar a compra de um monte no Alentejo e que a contratou para trabalhar numa das suas empresas, pagando-lhe uma remuneração elevada.

Alegou ter a ideia de que o empresário Carlos Santos Silva era uma pessoa abastada, que vivia desafogadamente do ponto de vista financeiro.