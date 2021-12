Segundo a GNR, esta operação tem "o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego" durante as festividades, "através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança, contribuindo ainda para o cumprimento das medidas necessárias à contenção da Covid-19, em todo o território nacional".

Assim, "tendo em consideração que o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica, a Guarda terá em conta o maior fluxo rodoviário nos trajetos dos locais de residência habitual dos cidadãos para os locais de festividades associadas às comemorações do Natal e do Ano Novo, bem como adotará mecanismos de prevenção e sensibilização à população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residência e estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas, através de um empenhamento criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim uma maior capacidade de intervenção", é referido em comunicado enviado às redações.

Quanto à pandemia, é referido que "esta operação abrangente visa ainda garantir o cumprimento dos normativos decretados na situação de calamidade e sensibilizar a população para que se abstenha de ações, atitudes e comportamentos que poderão, de alguma forma, potenciar a propagação do vírus, através de uma presença dissuasora, interventiva e preventiva".

Para o período antes das festividades do Natal e Ano Novo, a GNR deixa alguns conselhos:

Quem se ausentar de casa por vários dias deve informar a autoridade policial da sua zona de residência, "para que se consiga orientar o patrulhamento para estes locais";

Caso exista sistema de alarme em casa ou no estabelecimento, deve ser verificado se está devidamente ligado antes de sair do local;

Portas e janelas abertas devem ficar fechadas para evitar "o crime de oportunidade";

Não devem existir "escritos ou sinais na porta, nas janelas ou na caixa de correio" que indiquem a ausência de casa;

A correspondência não deve ficar acumulada na caixa de correio.

Conselhos para uma "época festiva em segurança":

As viagens devem ter um "planeamento cuidado", de forma a evitar os períodos do dia onde se prevê maior intensidade de trânsito;

Os condutores devem descansar "antes de efetuar a viagem e, pelo menos de 2 em 2 horas, ou sempre que sintam necessidade", fazendo paragens;

A velocidade deve ser adequada "às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário";

Devem ser evitadas "manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes";

Deve ser adotada "uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária";