Esta operação, que começou no dia 09 de abril, teve como principal objetivo vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência, nomeadamente a proibição de circulação para fora do concelho da área de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.

Cerca de 35 mil elementos da PSP e da GNR estiveram empenhados nesta operação que visou garantir o cumprimento das regras mais apertadas de circulação durante o período da Páscoa e previstas no estado de emergência devido à covid-19.

Estas duas forças de segurança apresentam hoje o balanço final desta operação, mas dados avançados pelo ministro da Administração Interna, na segunda-feira, indicam que oito pessoas foram detidas por tentativa de violação das regras de limitação de passagem no concelho.

A PSP e GNR vão continuar as ações de patrulhamento e de fiscalização ao estado de emergência, que termina a 17 de abril.

Em Portugal, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).