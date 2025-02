Segundo o MP, os alegados crimes ocorreram em maio de 2023, na residência de Carloto Cotta em Colares, refere o jornal.

Carloto Cotta terá violado, sequestrado, agredido, ameaçado e injuriado uma mulher que alegadamente manteve presa durante mais de 24 horas numa casa em Colares.

Esta a convicção da procuradora Marleen Cooreman, do DIAP de Sintra, que acusa o ator de um total de nove crimes. A mulher terá pouco mais de 40 anos e o inspetor da PJ que investigou a queixa propôs arquivar a queixa.

Cotta e esta mulher conheceram-se em janeiro de 2023 numa livraria do CascaiShopping. O encontro foi a 3 de maio. Nesse dia, a mulher foi conduzida numa visita pela vivenda amarela de dois pisos e ambos seguiram depois para o quarto. Nesse local, Cotta “mostrou um preservativo XL” e “exibiu os órgãos genitais” à vítima. Depois disso a mulher terá fugido após dizer que estava com uma hemorragia, porém a aceitou beber o gin que tinha trazido, conta o Expresso.

A mulher foi depois agredida e impedida de deixar a residência, onde permaneceu presa durante mais de 24 horas e teve que escapar por uma janela do primeiro andar.

Terão sido dois homens, que se encontravam na rua, a prestar auxílio à alegada vítima e a chamar a GNR.

Segundo a SIC Notícias, o ator nega as acusações e garante que houve apenas um envolvimento sexual consentido.

Sublinha-se que Carloto Cotta, de 41 anos, nasceu em França, mas radicou-se em Portugal. Desde 2002 fez várias participações em telenovelas, filmes, séries e peças de teatro nacionais e internacionais.

A suas últimas participações foram na série "Glória" (2021) e "Élite" (2022) da plataforma de streaming Netflix. Em 2009 entrou no filme "Arena" do realizador João Salaviza, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes.