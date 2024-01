"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizou, na passada semana, através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Évora, uma ação de fiscalização direcionada à proteção do comércio de espécimes que estão protegidas pela Convenção CITES - Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção e no âmbito de diligências de Inquérito Judicial sobre comércio de aves exóticas", é referido em comunicado enviado às redações.

No total, "foram apreendidas 73 aves exóticas, das espécies dos periquitos-australianos (Melospssittacus Undulatus), caturras (Nymphicus Hollandicus) e papagaios (Psittacula Krameri), com um valor global estimado de 1.700,00 Euros".

Da ação de fiscalização "resultou o desmantelamento de um local não licenciado que estava acoplado a um estabelecimento comercial, com acesso dissimulado o que impedia uma entrada normal de clientes e onde se procedia à venda ilícita de aves exóticas".

Segundo a ASAE, "foi instaurado um processo-crime por danos contra a natureza, por suspeita de venda ilegal de espécimes protegidas da fauna ou da flora selvagem sem o respetivo certificado CITES".

No comunicado, a ASAE prometeu dar continuidade a ações de fiscalização direcionadas ao comércio de espécies protegidas pela Convenção CITES, de forma a “combater o comércio ilegal de vida selvagem e os crimes conexos praticados, especialmente sobre a fauna e flora”.