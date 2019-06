Entende o autarca, citado pelo advogado, que esta "decisão visa que possa defender-se sem os constrangimentos que adviriam de ser o presidente da câmara e titular de outros cargos".

Joaquim Couto e a esposa Manuela Couto, na qualidade de empresária, são arguidos da operação "Teia", tendo o Ministério Público solicitado no sábado no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto a aplicação de prisão preventiva para ambos como medida de coação.

Manuela Couto é administradora da W Global Communication e já foi constituída arguida em outubro, no âmbito da operação Éter, relacionada com o Turismo do Norte, tendo pago uma caução de 40 mil euros para ficar em liberdade.

Com a renúncia de Joaquim Couto, o vice-presidente Alberto Costa passa a ser o presidente da autarquia tirsense, enquanto a vaga que abre na lista de vereadores será ocupada por Nuno Linhares, o primeiro não eleito do PS nas últimas eleições autárquicas, mas ainda sem pelouro atribuído, revelou à Lusa fonte do município.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos, bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.

Além da prisão preventiva pedida para Joaquim Couto e a mulher, o MP pediu prisão domiciliária com pulseira eletrónica para o autarca de Barcelos, enquanto Laranja Ponte saiu em liberdade no sábado a troco de uma caução de 20 mil euros.

As medidas de coação serão divulgadas na segunda-feira às 14:00 no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

(Notícia atualizada às 22h39)