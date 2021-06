"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, iniciou há cerca de um ano uma investigação, sob a tutela e direção do DCIAP, relacionada com um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Segundo a PSP, "no decurso da investigação foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores", como associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.