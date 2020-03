A proposta prevê que os motoristas de transporte em veículos descaracterizados só podem aceder à ZER em veículos elétricos e a sua paragem só é permitida nas bolsas autorizadas.

Já a Kapten alertou que a medida de condicionamento ao trânsito poderá trazer impactos negativos à mobilidade urbana e aos negócios.

“A Kapten percebe e defende o valor acrescentado que os TVDE têm oferecido ao setor do turismo, à mobilidade urbana para a cidade de Lisboa e os negócios de uma forma geral. Nesse sentido, acreditamos que esta limitação irá impactar negativamente essa mesma mobilidade, bem como os rendimentos de motoristas e das empresas que investiram neste setor”, salientou a operadora.

Defendendo a necessidade de respeitar os operadores e o investimento, a Kapten assegurou que é necessário estabelecer incentivos tanto “para quem já tem carros elétricos [como mais e melhores pontos de carregamento], como para quem está disposto a investir em novos veículos elétricos”.

Por seu turno, a Uber considerou à Lusa “ser prematuro” prenunciar-se, uma vez que “o plano ainda está a ser apresentado aos agentes económicos”.

A ZER abrange parte das freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Santo António, sendo delimitada a norte pela Calçada da Glória, Praça dos Restauradores e Praça do Martim Moniz, e a sul pelo eixo formado pelo Cais do Sodré, Rua Ribeira das Naus, Praça do Comércio e Rua da Alfândega.

Esta zona de emissões reduzidas é delimitada a nascente pela Rua do Arco do Marquês de Alegrete, Rua da Madalena e Campo das Cebolas, e a poente pela Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua Nova da Trindade e Rua de São Pedro de Alcântara.