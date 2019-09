“Nada disse sobre o desenvolvimento do Brasil, a vida do povo e a contribuição do país para o mundo. Desastroso. Bolsonaro Vergonha Mundial. (…) Mentiu sobre proteção ambiental, destilou xenofobia, ofendeu indígenas, atacou imprensa, médicos cubanos e ONU, demonstrou fanatismo ideológico, defendeu a ditadura militar”, argumentou ainda a Gleisi Hoffmann.

Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, e teceu críticas aos Governos do PT, que estiveram no poder mais de uma década, e que o mandatário acusou de submeter médicos cubanos a “trabalho escravo”.

Bolsonaro disse que em 2013 houve “um acordo entre o Governo ‘petista’ [liderado por Dilma Rousseff, do PT] e a ditadura cubana que trouxe ao Brasil 10 mil médicos, sem nenhuma comprovação profissional”.

Estes médicos, segundo o Presidente brasileiro, foram “impedidos de trazer cônjuges e filhos, tiveram 75% dos seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir, um verdadeiro trabalho escravo, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU”.

A ambientalista e líder política brasileira Marina Silva, e concorrente de Bolsonaro nas presidenciais do ano passado, criticou, numa série de mensagens publicadas no Twitter, a posição ambiental do mandatário na ONU.

“Obviamente, a grave crise climática que estamos a viver só apareceu no discurso de Bolsonaro numa menção pífia e telegráfica. Um silenciamento típico do obscurantismo que toma conta do seu Governo”, frisou Marina Silva.

“O Presidente repetiu tragicamente uma velha fórmula. Tentou negar o que acontece no Brasil, como se a comunidade internacional não tivesse acesso à verdade. Não deu certo na década de 70, quando os militares tentaram esconder a tortura. Imagina agora”, acrescentou ainda a ambientalista.

Já o governador do estado de São Paulo, e que poderá disputar as presidenciais de 2022 contra Bolsonaro, João Doria, teceu duras críticas a todo o discurso do mandatário.

“Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança ao Brasil no plano ambiental, no plano económico e no plano político. Quarto, péssima repercussão internacional”, disse o Governador, citado pela imprensa local.