“Tais buscas tiveram alegadamente como base despesas de centenas de milhares de euros em compras de equipamentos e bens (telemóveis, computadores, canetas, etc.), e ainda com diversas despesas (refeições, hotéis, viagens, automóveis, etc.). Este caso, que me surpreendeu mais uma vez, junta-se já a outras inesperadas surpresas”, lê-se na nota de Vieira de Carvalho, que exige “rigor na gestão de dinheiros públicos”, considerando tratar-se do “garante da equidade e do bem-estar comum”.

“Conforme também já havia declarado, as contas do nosso Município estão muito longe da transparência e do equilíbrio exigido num Estado de Direito. Reitero a confiança na Justiça para apurar os factos e agir em conformidade. Este é a mais um triste episódio para a nossa Maia, mas no que me for possível, tudo farei para que, na Maia, se volte a respirar transparência, seriedade, justiça, igualdade e prosperidade”, termina a nota.

A agência Lusa solicitou uma reação à Câmara da Maia sobre estas declarações, mas esta não quis comentar, voltando a remeter para o comunicado emitido na sexta-feira pelos SMEAS.

Nessa nota, os SMEAS da Maia indicam que “a administração e os visados estão tranquilos e disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários”, acrescentando que o “procedimento permanece em segredo de justiça”, razão pela qual os serviços consideram “desajustado tecer quaisquer outras considerações”.

Os SMEAS garantiram que a operação da PJ decorreu “sem causar qualquer perturbação no quotidiano”, sublinhando que os serviços prestados à população da Maia não foram afetados.