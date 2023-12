“Convidamos todos os partidos e movimentos da oposição, os cidadãos, a sociedade civil, a juntarem-se a nós”, hoje às 18:00 (19:00 de Portugal Continental), em frente à comissão eleitoral (RIK), declarou um dos líderes da Sérvia Contra a Violência (SPN), Miroslav Aleksic, numa conferência de imprensa em Belgrado.

A Sérvia votou no domingo em eleições legislativas e autárquicas em várias dezenas de cidades, incluindo Belgrado.

A nível nacional, os primeiros resultados oficiais deram ao SNS (direita nacionalista) a maioria, com 46,7% dos votos, tendo o SPN obtido 23,5% dos votos. Na capital, o SNS foi o vencedor com 44,5%, seguido do SPN com 38,18% dos votos.

Mas estes resultados estão a ser contestados: a oposição denunciou fraudes na capital e vários milhares de manifestantes concentraram-se em frente à comissão eleitoral (RIK) na segunda-feira à noite para pedir a anulação das eleições autárquicas.

As acusações de fraude foram confirmadas por um relatório preliminar da missão internacional de observação da (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa -OSCE, Parlamento Europeu e Conselho da Europa), que apontou “compra de votos” e “interferência nas urnas”.

O SPN exige também ser convidado a aparecer “em direto” no programa noticioso da televisão nacional sérvia (RTS), acusando a estação televisiva de não ter noticiado as manifestações e as alegações de fraude.

“Dois terços dos cidadãos sérvios não sabem nada do que se está a passar”, lamentou outra responsável da coligação, Marinika Tepic.

Durante a campanha eleitoral, as aparições do Presidente da República, Aleksandar Vucic, monopolizaram cerca de 40% do tempo dos noticiários dos canais nacionais, segundo um estudo do Gabinete para Investigação Social (BIRODI). Este número sobe para mais de 70% se se somar a cobertura do Governo, do primeiro-ministro e do partido SNS.