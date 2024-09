A Ordem dos Enfermeiros (OE) anunciou hoje a criação do Conselho de Jovens Enfermeiros (CJE), “estrutura destinada a apoiar os desafios dos enfermeiros em início de carreira em Portugal”.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Ordem afirma que a medida aprovada pelo conselho diretivo “pretende criar uma plataforma de diálogo para encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas pelos jovens enfermeiros, frequentemente marcada por obstáculos na inserção no mercado de trabalho e condições laborais adversas”.

O CJE, que tem o seu regime interno aprovado e já está em funções, tem a primeira reunião de trabalho no início de outubro e será presidido neste primeiro mandato por Constança Carreira, tendo Rui Jorge Ribeiro como vice-presidente.

A equipa conta ainda com a participação de Catarina Monteiro, Bernardo Marinho, Inês Moreira, Filipe Alvané, Afonso Silva, Sara Câmara, Sofia Valente de Aguilar, Rodrigo Santos e Catarina Ferreira de Abreu, “enfermeiros jovens de várias regiões do país e oriundos de diferentes contextos profissionais”.

Entre as principais funções do CJE estão o levantamento das condições dos jovens enfermeiros no território nacional e a análise do impacto das condições de trabalho, no sentido de vir a propor medidas para a sua melhoria.

“A criação de um programa de mentoria, com supervisão do conselho diretivo da OE, também faz parte das suas atribuições, visando facilitar a integração dos recém-licenciados no mercado”, adianta a nota.

Segundo a OE, esta iniciativa “surge num momento crítico para a enfermagem em Portugal, onde muitos jovens profissionais consideram a emigração como uma opção, devido à falta de oportunidades e condições adequadas no país”.

“A OE espera, com este novo conselho, promover um ambiente mais favorável e atrativo para os jovens enfermeiros, incentivando a sua permanência e crescimento no país”, sublinha.