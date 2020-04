“Estamos confortáveis com as recomendações que temos e que emitimos esta semana, a utilização de máscara num contexto em que as pessoas ainda estão confinadas. O que estamos a equacionar é uma alteração possível de contexto em que uma necessidade de maior circulação social possa ser adequadamente mais protegida pela utilização mais abrangente de máscaras”, precisou a ministra.

A par desta revisão sobre os critérios para o uso de máscara, a Ordem dos Médicos pede ainda que se assegure "o fornecimento ininterrupto dos equipamentos de proteção individual indispensáveis à segurança de quem cuida dos portugueses, os profissionais de saúde e outros profissionais expostos no exercício das suas funções (forças de segurança, bombeiros, cuidadores, etc.)".

No mesmo documento salienta-se ainda a necessidade de "melhorar a capacidade laboratorial dos testes de diagnóstico em termos de volume, acessibilidade e tempo de resposta"; "possibilitar, em regime voluntário, a realização prioritária de testes de diagnóstico quinzenais aos profissionais de saúde e outros profissionais expostos"; definir, "em colaboração com peritos, os critérios de realização, interpretação e utilidade dos testes serológicos de avaliação de anticorpos" e "simplificar e desburocratizar os processos de aquisição de medicamentos, dispositivos e equipamentos vitais".

A Ordem dos Médicos deixa ainda duas notas, a primeira sobre a importância de se divulgarem "dados clínicos e epidemiológicos, em formato anónimo, dos doentes com critérios de internamento e doentes falecidos, à comunidade médica e científica, de modo a identificar e maximizar potenciais fatores de intervenção e melhoria de atuação" e, por fim, a importância de "aproveitar e rentabilizar a onda de solidariedade e todas as ofertas da sociedade civil que podem fazer a diferença no combate à COVID-19".