O bastonário da OM, Miguel Guimarães, reconhece a necessidade de “mais formação a nível da humanização dos cuidados de saúde e da comunicação” no ensino pré-graduado, ou seja, nas licenciaturas em Medicina, e considera que também na formação especializada pode avançar formação objetiva nestas áreas.

“O ensino da comunicação e da humanização dos cuidados não pode ser feito numa cadeira. Tem de ser todos os anos do curso e também continuar na formação pós-graduada. Esse é o objetivo”, disse Miguel Guimarães aos jornalistas, à margem da apresentação da proposta da Ordem para definir tempos padrão das consultas, que coincide com o Dia do Doente, que hoje se assinala.

Embora a formação especializada já contemple as dimensões da comunicação e da humanização, o bastonário entende que não o faz de uma “forma objetiva” e que possa ser avaliada.

O representante dos médicos entende que “a maior parte das especialidades” clínicas vive muito da comunicação com o utente, sendo a relação entre médico e doente uma das bandeiras dos dois anos de mandato de Miguel Guimarães.

“A Ordem dos Médicos está empenhada em dar passos largos no sentido de promover a relação médico doente a Património Imaterial da Humanidade. Temos reunido com os responsáveis da UNESCO em Portugal”, recordou o bastonário, indicando que este processo pode levar pelo menos dois anos.