Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro são chamados a votar nas eleições legislativas de hoje, para escolher 230 deputados. Veja aqui os números destas eleições, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e Ministério da Administração Interna.

Número de eleitores: 10,8 milhões Deputados eleitos: 230 Número de círculos eleitorais: 22 18 círculos em Portugal Continental, Açores e Madeira, Europa e Fora da Europa Maiores círculos eleitorais: (no território nacional) Lisboa - 1.915.377 eleitores - 48 deputados Porto - 1.591.947 eleitores - 40 deputados Braga - 780.228 eleitores - 19 deputados Setúbal - 751.385 eleitores - 19 deputados Aveiro - 642.185 eleitores - 16 deputados Círculos eleitorais mais pequenos: (em território nacional) Portalegre - 93.120 eleitores - 2 deputados Beja - 119.112 eleitores - 3 deputados Évora - 133.414 eleitores - 3 deputados Bragança - 134.237 eleitores - 3 deputados Guarda - 141.450 eleitores - 3 deputados Número de forças políticas concorrentes: 18 - PS, Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), PAN, Livre, Nós, Cidadãos!, Alternativa 21 (MPT/Aliança), ADN, PTP, RIR, JPP, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal e PCTP/MRPP Novo partido concorrente: Nova Direita Orçamentos das campanhas: (principais partidos) Total: 7,7 milhões de euros PS - 2,55 milhões de euros AD - 2,5 milhões de euros CDU - 785 mil euros BE - 508 mil euros Chega - 700 mil euros IL - 385 mil euros PAN - 204 mil euros Livre - 95 mil euros Custo das eleições: 24 milhões de euros Membros mesas de voto: previstos 65.910 Mesas de voto: previstas 13.182