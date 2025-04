O debate entre os líderes do BE e PS continua a ser o mais visto, depois de 13 dos 30 frente a frente realizados, mas regista-se uma perda de interesse da audiência face às legislativas de 2024.

Esta é a conclusão da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands, que analisou as audiências da primeira semana de debates para as eleições legislativas de 18 de maio.

Até ao momento, o debate mais visto foi entre a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, e o secretário-geral do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, transmitido na SIC em 08 de abril.

"Após a primeira semana de debates e com 13 dos 30 debates já realizados, se compararmos com a audiência dos debates a contar para as eleições de 2024, é possível verificar uma diminuição do interesse dos portugueses nos debates, tanto nos canais generalistas como nos de informação", refere a UM.

Na primeira semana de debates de 2024, nos canais generalistas, "vemos que a audiência média foi de 789 mil telespetadores (versus os 688 mil telespetadores em 2025)", refere a Universal McCann.

Já nos canais de informação, "vemos que a audiência média dos debates da primeira semana de 2024 foi de 145 mil telespetadores (versus 90 mil em 2025)".

No balanço da primeira semana de debates, "e observando as audiências no total dia desta primeira semana de confrontos versus o mês de março, vemos que são os canais SIC (SIC e SIC Notícias) aqueles que mais crescem".

A SIC "durante a primeira semana de debates atinge um 'share' de 15,1% (+0,4 pontos percentuais vs mês de março), enquanto a SIC Notícias atinge os 2,3% de 'share' (+0,2 pontos percentuais vs. mês de março)".

O frente a frente entre o BE e o PS, em 08 de abril, registou uma "audiência total de um milhão e 388 mil telespetadores, uma audiência média de 890 mil telespetadores e um 'share' de 19,5%", e foi o programa mais visto nesse dia.

O debate entre o líder da coligação AD - PDS/CDS, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que deu início ao ciclo de debates para as legislativas de maio, foi o segundo mais visto nesta primeira semana.

Transmitido pela TVI, "o confronto alcançou uma audiência total de um milhão e 202 mil telespetadores, o que representou uma audiência média de 737 mil telespetadores e um 'share' de 15,0%".

A UM salienta que "o pódio dos debates mais vistos da primeira semana fica completo com o confronto entre a líder do PAN Inês Sousa Real e Nuno Melo líder do CDS-PP, partido que integra a coligação".

Esde debate foi transmitido durante o Jornal da Noite de domingo e teve a moderação da jornalista Clara de Sousa. Registou "uma audiência total de um milhão e 209 mil telespetadores, a que correspondeu uma audiência média de 682 mil telespetadores e um 'share' de 14,3%".

Numa análise aos debates transmitidos nos canais de informação RTP3, CNN Portugal e SIC Notícias, "o debate entre o presidente do Chega, André Ventura, e o porta-voz do Livre, Rui Tavares, foi o mais visto".

Este debate teve transmissão na RTP3 e registou uma audiência total "de 268 mil telespetadores, uma audiência média de 140 mil telespetadores e um 'share' de 3,2%".