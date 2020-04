No início do cerco sanitário que impôs várias restrições a esse concelho do distrito de Aveiro, Natália Moreira, dona de um salão que suspendeu temporariamente os contratos das respetivas funcionárias, assumiu estar com insónias provocadas pela apreensão e pela perda de amigos cujos funerais não pôde acompanhar.

Entretanto, a empresária foi-se mantendo ocupada com tarefas que alguns viram como uma antecipação exagerada da reabertura do estabelecimento e agora, com um ânimo totalmente diferente, tem tudo preparado para retomar o serviço na próxima segunda-feira, à porta-fechada, mediante reserva prévia.

"Já tenho tudo preenchido até 14 de maio e estou ansiosa. Fui dando conta do que andava a fazer nas redes sociais, as minhas clientes estão mortas por regressar e, apesar desta trabalheira toda, parece que só isto já é suficiente para melhorar a boa disposição de toda a gente", confessa Natália.

Algumas das adaptações operadas no salão foram-lhe inspiradas pelo exemplo da filha, que, sendo paramédica no Reino Unido.

"Foi ela que me disse para costurar uns sacos de algodão muito grandes para guardar todas as toalhas, fechadas, antes de as lavar a 60 graus. Depois fiz ainda outros 15 sacos mais pequenos para os clientes guardarem todas as suas coisas mal entram no salão", explica.

Essa clientela já foi avisada quanto a outras mudanças: só é permitida a estada no estabelecimento a quem usar máscara; logo à entrada todos terão que calcar uma solução de água e lixívia para desinfeção de calçado; zonas de espera e diagnóstico foram reconfiguradas para garantir maior distanciamento entre utilizadores; sessões de fisioterapia, estética e massagem estão suspensas para o respetivo gabinete ficar afeto apenas ao tratamento de unhas; todas as funcionárias estarão a trabalhar com roupa especial e viseira e no recinto haverá até "um medidor de temperatura à distância".

Além disso, o salão também deixará de ter disponíveis as revistas cor-de-rosa, para evitar manuseamentos partilhados, e vão cortar-se cortesias como café e bolachinhas, para facilitar os procedimentos de higienização de todo o espaço.