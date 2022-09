O governo português aprova esta segunda-feira um pacote de medidas contra a inflação. Em conselho de ministros, o líder do governo António Costa vai revelar quais serão os apoios a dar às famílias portuguesas, que muito têm vindo a sofrer com o aumento da inflação, que apesar do ligeiro recuou em agosto manteve-se em níveis nunca antes vistos nos últimos 30 anos, concretamente de 9%.

As resoluções deste conselho de ministros terão como base um apoio de dois mil milhões de euros, como revelou o jornal i na última quinta-feira, salientando que será "o maior pacote de ajuda alguma vez apresentado e que passa, entre várias opções, por uma redução da carga fiscal".

Uma das reduções em termos fiscais poderá surgir no IVA e nos bens essenciais, destaca esta segunda feira o Jornal de Notícias. O governo de António Costa, refira-se, tem sido pressionado pela oposição nesse sentido, sendo que também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já assumiu ser "urgente" medidas de apoio aos portugueses.

Outra das medidas previstas será um aumento extraordinário das pensões, escreveu o Jornal de Negócios, de forma a atenuar o poder de compra dos pensionistas, adiantando aos mesmos parte do aumento a que terão direito em 2023. Em cima da mesa a atribuição de um cheque mensal na ordem dos 100 euros para famílias mais carenciadas.

O governo de António Costa tem também previsto um apoio para as empresas, mas esse será tratado apenas a partir da próxima quinta-feira, altura em que se reúnem em Bruxelas os ministros europeus da Energia. Para já, contudo, não estará em cima da mesa mais impostos sobre os lucros extraordinários das empresas, de acordo com o Público.