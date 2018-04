A polémica em torno de falsas moradas e falsos encarregados de educação para ter prioridade de entrada em algumas escolas, onde as vagas são sempre muito inferires às candidaturas, foi levantada por um grupo de pais da escola Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa, que criou o movimento “Chega de Moradas Falsas”.

Os pais chegaram mesmo a avançar judicialmente contra estas situações, mas o Ministério Público acabou por arquivar o processo no final do ano passado.

Entretanto, a Inspeção-geral da Educação e Ciência (IGEC) avançou com um inquérito e esta semana enviou uma cópia do relatório do processo de inquérito à Procuradoria-Geral da República, que entretanto “remeteu ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa”, contou à Lusa o gabinete de imprensa do Ministério Público.

Para combater a fraude, o Ministério da Educação decidiu apertar o controlo sobre as moradas no momento da matrícula, obrigando os encarregados de educação a apresentar um comprovativo da Autoridade Tributária em como vivem com os alunos.

“Achamos que foi um bom passo”, disse à Lusa Marta Valente, uma das fundadoras do movimento de encarregados de educação “Chega de Moradas Falsas”.