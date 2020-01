A doença, que se julga ter tido início no centro da China, em Wuhan — uma cidade com cerca de 11 milhões de habitantes -, já atingiu quatro outros países e territórios e ameaça espalhar-se mais, já que milhões de chineses vão viajar nos feriados do Novo Ano Lunar, que se comemora a 25 de janeiro.

Segundo informou hoje a Comissão Nacional chinesa de Saúde, seis pessoas morreram e 291 foram infetadas na China.

A recente informação de que o contágio é possível entre humanos aumentou o medo, esgotando máscaras por toda a China — apesar de estarem a ser vendidas a preços dez vezes superiores aos normais – e tornando correntes as verificações de febre nos grandes centros de transporte.

Hoje, o preço das ações de algumas empresas que vendem máscaras faciais estava a subir, mas os mercados caíram em grande parte da Ásia, devido às preocupações dos investidores com o possível impacto do novo vírus no turismo e na economia.