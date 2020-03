“Porque há contágio antes de existirem sintomas, é fundamental testar, testar, testar. Testar com hierarquia de prioridades e rastrear”, afirmou André Silva, deputado do PAN, no debate quinzenal realizado hoje, na Assembleia da República, em Lisboa.

O dirigente insistiu na importância de testar toda a população e não apenas as pessoas com sintomas, acrescentando que “para salvar vidas” é necessário “conter este inimigo invisível” e que “para conter, é preciso garantir a continuidade social e testar”.

“Estamos ao lado do Governo de Portugal, entendemos e acompanhamos as medidas graduais, mas não compreendemos medidas a conta-gotas. A eficiência para identificar as pessoas infetadas é o ponto fulcral nesta fase. O ritmo dos rastreios em Portugal é muito mais lento do que o do vírus”, aditou André Silva.

André Silva realçou ainda a importância de testar “todos os que estiveram em contacto com quem teve sintomas” e ainda “quem está na linha da frente”, lembrando “os que não podem ficar em casa e asseguram as necessidades e serviços essenciais para as pessoas”.

Na resposta, o primeiro-ministro lembrou que a Direção Geral da Saúde está a concluir uma norma de estratificação do risco, que será “relevante quer para a estratégia de teste, quer para a definição dos equipamentos de proteção individual adequados para cada situação” e que existem mais de 11 mil pessoas em vigilância para “rastrear o risco de multiplicação” do novo coronavírus.