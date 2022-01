“O voto de verdadeira utilidade para quem quer ver avançar a proteção animal é, não tenham ilusões, no PAN, que é a única força política que continua a não deixar os animais para atrás”, afirmou a também deputada.

Inês Sousa Real discursava no comício de encerramento da campanha do PAN para as eleições legislativas de domingo, realizado num restaurante em Lisboa, com a presença de cerca de uma centena de apoiantes.

A porta-voz do partido, depois de agradecer aos candidatos que dão a cara pelo PAN nestas eleições, passou em revista alguns momentos da campanha na estrada e lembrou as principais propostas que tem para o país.

Criticando o Bloco de Esquerda e a CDU por terem criado a crise política que provocou as eleições antecipadas, Inês Sousa Real também não poupou PS e PSD e apontou aos socialistas falhas na governação.

Já em relação aos sociais-democratas, disse, o partido tem propostas que “não interessam ao país”.

“Portugal precisa de um voto que seja de utilidade que, em vez de dar maioria aos mesmos de sempre, dê força às causas fundamentais, como a habitação, a educação, a saúde, o combate à crise climática e, sim, ao bem-estar animal”, insistiu.

Este comício encerra a campanha do PAN para as legislativas, num dia inteiramente dedicado ao distrito de Lisboa.