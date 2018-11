Em comunicado, o partido admite que "Cristina Rodrigues prestou esclarecimentos jurídicos" ao autodenominado Intervenção e Resgate Animal (IRA), um grupo que admite agir à margem da lei em ações de resgate de animais alegadamente mal tratados numa reportagem exibida na quinta-feira na TVI.

Cristina Rodrigues, chefe de gabinete do grupo parlamentar do PAN e membro da comissão política do partido, é, de acordo com a reportagem, suspeita de ser uma das operacionais do grupo que surge encapuzada num vídeo do IRA em que várias pessoas surgem com utensílios como machados, bastões ou marretas.

"Tendo em conta algumas imagens transmitidas e até ao esclarecimento dos alegados factos, Cristina Rodrigues cessa todo o apoio a qualquer associação", afirma o PAN, que admite que a dirigente desconhecia "qualquer prática à margem da lei”.

Além disso, alega, no comunicado, que teve contacto com o IRA, “tal como aliás o fez com tantas outras várias dezenas de pessoas, associações e grupos informais", uma "prática altruísta que já realizava antes de ingressar no PAN".