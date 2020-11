Segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de janeiro a setembro deste ano, os hospitais públicos fizeram menos 96 mil cirurgias programadas face ao mesmo período do ano anterior, noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

O número de cirurgias canceladas pode vir a aumentar, já que o Ministério da Saúde determinou que os hospitais do SNS podem suspender durante o mês de novembro a atividade assistencial não urgente “que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implique risco de vida para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância”.

A juntar estes dados, o Ministério da Saúde prevê terminar com menos 12,5% de consultas médicas realizadas nos hospitais em relação ao ano passado, assim como menos 21,6% de cirurgias. Quer isto dizer que serão menos um milhão e meio de consultas e menos 152 mil operações em relação a 2019, escreve o jornal Público esta quinta-feira, que se baseia nos valores que fazem parte das projeções apresentadas na nota explicativa do Orçamento de Estado 2021 para a saúde.

Quanto aos centros de saúde, de acordo com o documento, a estimativa do Governo é a de recuperação com uma projeção de 31,6 milhões de consultas realizadas.