A medida foi tomada 10 dias depois do primeiro caso positivo de Covid-19 no país (02 de março), numa decisão comparável à ocorrida nos incêndios de 2017, quando morreram mais de 100 pessoas na região Centro.

No final da semana, quando a agência Lusa esteve a assistir ao trabalho nesta sala, situada no edifício-sede do INEM em Lisboa, eram cinco os técnicos de emergência pré-hospitalar que ali estavam, cada um fazendo 12 horas por dia para assegurarem o serviço 24 horas por dia.

Numa sala contígua decorrem ‘briefings’, que passaram a ser diários em tempos de pandemia. Os responsáveis do INEM participam nestas reuniões sobre a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, por videoconferência com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com altos representantes de todas as forças de segurança.

Desde que foram registados os primeiros casos em Portugal, o INEM começou a fazer transporte especializado dos casos suspeitos de infeção, em função das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).