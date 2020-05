Este programa especial terminará em 24 de maio de 2021 e tem por objetivo chamar a atenção para o “grito da Terra e dos pobres”, segundo anunciou hoje o papa, após a oração do Regina Coeli, que substitui o Ângelus mariano no período pascal.

“Convido todas as pessoas de boa vontade a juntarem-se para cuidar da nossa casa comum e dos nossos irmãos e irmãs mais frágeis”, disse.

O programa contará com iniciativas como seminários, encontros e também prémios, e é organizado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, explicou o coordenador do setor de Ecologia do dicastério, Joshtrom Kureethadam, ao portal “Notícias do Vaticano”.

O sacerdote expressou o seu desejo de que este aniversário especial da encíclica “possa converter-se num tempo de graça para mudar de rota” no mundo.

“O que nos impressionou, também com o coronavírus, é que não podemos voltar à nossa antiga forma de viver, mas devemos criar um mundo mais justo, igualitário, fraternal e mais sustentável”, sustentou.

Na sua opinião, a pandemia “pôs em evidência a fragilidade” do Homem, mas também a “interconexão e interdependência” do planeta, demonstrando como é “importante” a solidariedade entre os vários povos para enfrentar os desafios futuros.

Joshtrom Kureethadam adiantou ainda que a iniciativa conta já com uma grande participação de centenas de organizações e de milhares de pessoas, destacando o fórum “A economia de Francisco", adiado para novembro devido ao coronavírus e que reunirá jovens economistas e empresários de todo o mundo.

Este “ano especial” culminará em maio de 2021, com uma conferência internacional, sobre a qual não avançou mais detalhes.