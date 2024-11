Carlo Acutis vai ser canonizado no Jubileu dos Adolescentes, que será realizado de 25 a 27 de abril e Pier Giorgio Frassati no Jubileu dos Jovens, que acontece de 28 de julho a 3 de agosto, confirmou hoje o Papa Francisco durante a audiência geral.

Segundo o Vatican News, "o millennial e o estudante" são modelos para jovens em todo o mundo, pelo seu exemplo de vida. Os dois já foram beatificados e esperava-se uma canonização em breve.

Carlo Acutis, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, foi um jovem leigo que nasceu a 3 de maio de 1991 em Londres (Inglaterra) e faleceu a 12 de outubro de 2006 em Monza (Itália), vítima de leucemia.

Em maio deste ano foi anunciado que estaria para breve a sua canonização, devido à aprovação de um milagre, que aconteceu a 8 de julho de 2022. Liliana, uma mulher mulher costa-riquenha, foi a Assis, onde se encontra sepultado Carlo Acutis, para rezar pela sua filha, vítima de um grave traumatismo craniano, após uma queda de bicicleta.

A mulher entregou uma carta com o seu pedido e, nesse próprio dia, o hospital onde a filha estava internada informou que esta começou a recuperar, quando a esperança de sobrevivência era quase nula. Uma TAC realizada pouco depois do pedido de intercessão não mostrava sequer vestígios de hemorragias. Um mês depois, a rapariga curada foi com a mãe a Assis.

Logo depois da sua beatificação, a 10 de outubro de 2020, o Papa Francisco dedicou-lhe algumas palavras. Carlo Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual!".

Já Frassati foi um jovem estudante de Turim, terciário dominicano e membro dos Vicentinos, da Fuci e da Ação Católica, que se coloca atualmente como "um dos beatos mais conhecidos entre as novas gerações de católicos, considerado um dos santos 'sociais' de Itália".

Membro de uma família rica, dedicado à oração e aos frágeis, era também desportista e foi beatificado por João Paulo II em 1990.

De recordar que a celebração do Jubileu, a festa religiosa organizada a cada 25 anos pelo Vaticano em Roma, terá início a 24 de dezembro, esperando-se que ao longo do próximo ano cerca de 30 milhões de peregrinos visitem a capital italiana.