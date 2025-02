"Os Cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, recolhendo os sentimentos do Povo de Deus, reunir-se-ão na Praça de São Pedro, às 21 horas [menos uma hora em Portugal], para a recitação do Santo Rosário pela saúde do Santo Padre."

O momento de oração pelo Papa Francisco vai acontecer todas as noites.