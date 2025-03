Segundo o relatório médico de domingo, o estado clínico do pontífice argentino continua "complexo" e o prognóstico "reservado".

O Papa "não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo", após a crise respiratória que sofreu na passada sexta-feira, com um episódio de vómitos. A informação indica ainda que o Papa está sem febre.

O Papa Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma bronquite com infeção polimicrobiana, acompanhada de pneumonia bilateral.

No domingo, Francisco recebeu a visita do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin, e do secretário de Estado Adjunto, o venezuelano Edgar Peña Parra.

Pelo terceiro domingo consecutivo, o Papa não proferiu a mensagem do Angelus, mas foi divulgado o seguinte texto: "Envio-vos estes pensamentos ainda do hospital, onde, como sabem, estou há vários dias, acompanhado por médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço a atenção com que cuidam de mim".

“Agradeço a Deus por me ter dado a oportunidade de partilhar no corpo e no espírito a difícil situação de tantas pessoas doentes e sofredoras”, refere o texto.

Francisco agradeceu ainda aos fiéis que rezam pela sua saúde: "Sinto todo o vosso carinho e a vossa proximidade e, neste momento particular, sinto-me 'carregado' e apoiado por todo o Povo de Deus. Obrigado a todos!", acrescentou.