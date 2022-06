O pontífice afirmou que a soberana faz parte das suas orações para que “Deus Todo-Poderoso conceda a si, à família real e a todo o povo da nação as bênçãos da unidade, prosperidade e paz”, segundo uma carta escrita em inglês.

“Ao celebrar este ano o jubileu de platina, envio as minhas cordiais saudações e meus os melhores desejos”, afirma o telegrama, divulgado pelo Vaticano.

A propósito do projeto "Queen's Green Canopy", que convida grupos, escolas, empresas ou municípios, a plantar uma árvore numa iniciativa de preservação ecológica, o Vaticano vai doar um cedro do Líbano "em reconhecimento do compromisso da monarca para com a criação de Deus".

A última vez que Isabel II e o Papa Francisco se encontraram foi também a primeira, em 2014, à época para celebrar os 100 anos do restabelecimento de relações entre o Reino Unido e a Santa Sé.

De resto, a longevidade da monarca fez com que recebesse oficialmente quatro Papas no Reino Unido: Papa João XXIII (1961), Papa João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Papa Bento XVI (2010) e Papa Francisco I (2014).